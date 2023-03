Über 47.000 Neuankömmlinge in Flandern folgten letztes Jahr einem Sprachkurs in Niederländisch

Mehr als 47.000 Einwanderer im belgischen Bundesland Flandern haben 2022 einen Sprachkurs in Niederländisch belegt. Rund drei Viertel der Kursteilnehmer lernten freiwillig und in Eigeninitiative die flämische Landessprache. Im vergangenen Jahr kamen rund 72.000 Neuankömmlinge in Flandern an. 30.000 davon waren ukrainische Kriegsflüchtlinge.