"People help the People" - Große Benefiz-Radioshow für die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei

Unterstützt wird die Sendung „People help the People“ von rund 20 Künstlerinnen und Künstlern, die gemeinsam den Song „People help the People“ von Birdie zu diesem Zweck interpretieren. Dazu gehören u.a. Selah Sue, Novastar, Metejoor, Bart Peeters, Jef Neve, Belgiens Eurosong-Kandidat Gustaph, die türkisch-belgische Sängerin Hadise, Camille, Niels Destadsbader und Coely.

Dieser Song wird in den kommenden Tagen in einem Studio bei der VRT aufgenommen und geht am 3. März um 7 Uhr 45 in den beteiligten Radiosendern (Radio 1, Radio 2, Radio 2 BeneBene, Klara, Studio Brussel, MNM, Qmusic, Joe, Willy, Nostalgie, Nostalgie+, NRJ, RTBF und RTL) in Premiere.

Noch immer sind zahlreiche Rettungskräfte im Rahmen einer Aktion der belgischen Katastrophen-Hilfstruppe B-Fast in der Türkei vor Ort, wo sie unter anderem ein Feldhospital betreiben.

Inzwischen sind in den Erdbebengebieten in Syrien und in der Türkei rund 47.000 Tote registriert worden und die Not ist, nicht zuletzt nach den schweren Nachbeben, weiterhin groß. Um die notwendige Hilfe zu organisieren, braucht es Geld, viel Geld. Und die flämischen Sender und Mediengruppen wollen dabei helfen, Geld zu sammeln.

Eine gemeinsame Fernsehshow, wie bei „Ukraine 12-12“ wird es aber nicht geben. „Wir suchten nach einer passenden Möglichkeit, um schnell und effizient eine Aktion zu organisieren. Dann ist Radio ein gutes Medium“, so Yasmine Van der Borgt, Sprecherin der VRT. So etwas habe auch in der Vergangenheit schon gut funktioniert, so Vander Borgt weiter: „Nichts tun war keine Option. Wir haben uns für den 6. März entschieden. Das ist ein Tag exakt einen Monat nach dem ersten Erdbeben.“