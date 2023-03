CO2-Ausstoß einschränken - Volvo in Gent investiert in elektrische Lackieranlage

Bei Volvo Cars in Gent wird eine europäisch Premiere vorbereitet. Der Autohersteller will in Zukunft hier produzierte Neuwagen durch eine Lackieranlage führen, die elektrisch betrieben wird. Bisher wurden im Volvo-Werk in Gent neue Fahrzeuge in einer gasbetriebenen Anlage lackiert. „Das ist eine Premiere in Europa“, so eine Sprecherin des Werks. Der Umbau der Lackierstraße kostet rund 20 Mio. €, wozu Flandern mit einem Zuschuss von 1 Mio. € beiträgt. Mit dieser Anlage soll der Schadstoffausstoß der Autofabrik deutlich gesenkt werden.