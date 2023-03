Mangel an Medikamenten in Belgiens Apotheken: "Oft spielen rein kommerzielle Motive eine Rolle"

Die Zahl der Medikamente, die in den Apotheken in Belgien aktuell nicht zu bekommen sind, steigt, wie die Blätter des Verlags Mediahuis am Dienstag meldeten. Laut Farmastatus, einer Initiative der Bundesagentur für Medikamente (FAGG), sollen derzeit rund 360 Produkte fehlen. Febelco, der wichtigste Großhandelsvertrieb für medizinische Produkte in unserem Land, spricht hingegen von knapp 1.240 fehlenden Medikamenten am hiesigen Markt.