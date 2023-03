Spionierte ein russisches Schiff vor der belgischen Küste kritische Infrastruktur und Offshore-Windparks aus?

Mitte November 2022 wurde ein russisches Schiff vor der belgischen Nordseeküste bemerkt, das offensichtlich zu Spionagezwecken in den belgischen Gewässern unterwegs war. Es wurde in der Nähe von Windparks geortet, wollte sich aber nicht zu erkennen geben. „Die Passage dieses Schiffs ist zweifellos im weiteren Kontext des Krieges in der Ukraine zu situieren“, so Vincent Van Quickenborne (Open VLD), Belgiens Minister für die Belange der Nordsee.