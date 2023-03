Der Krieg in der Ukraine versetzte der Provinz Limburg einen ähnlich schweren Schlag, wie die Coronakrise

Paradox

Ein Jahr nach dem Kriegsbeginn in der Ukraine seien nur noch 25 % der in Limburg aufgenommenen ukrainischen Flüchtlinge, denen das flämische Arbeitsamt VDAB einen Job vermittelte, in einem Arbeitsverhältnis: „In den Niederlanden sind 50.000 Ukrainer am Arbeitsmarkt aktiv. In Belgien bekommen die Ukrainer eine sehr hohe Sozialhilfe. Die Leute machen einen Trade-Off und sind eigentlich besser dran, wenn sie nicht arbeiten gehen.“

Arbeitsmigration

Auch für die Unternehmen in Limburg ist es nach wie vor schwierig, geeignetes Personal zu finden, was wiederum das Wachstum der hiesigen Firmen einschränkt: „Wir müssen die bestehende Arbeitsmarktreserve aktivieren und unsere Langzeitkranken reintegrieren. Wir haben mehr Langzeitkranke als Arbeitslose. Das geht natürlich nicht. Wir brauchen eine aktive Einwanderungspolitik, so wie in Kanada oder Australien, wobei zielgerichtet Leute gesucht werden, ins Land geholt werden können.“

Ohne Arbeitskraft und Verstand können die Unternehmen nicht funktionieren, so VOKA-Geschäftsführer Lieten abschließend.