Drogenkrieg? Anschlag auf eine Pizzeria im Antwerpener Stadtteil Kiel

Unbekannte haben in der Nacht um Donnerstag im Antwerpener Ortsteil Kiel eine Brandbombe auf eine Pizzeria in der Abdijstraat geworfen. Diese Straße ist eine Geschäftsstraße in diesem Stadtteil. Der Anschlag verursachte erheblichen Schaden am Gebäude, in dem sich die Pizzeria befindet. Die Polizei untersucht, ob dieser Anschlag mit dem in Antwerpen wütenden Drogenkrieg zusammenhängt.