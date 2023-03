Transitmigranten umgehen Belgien inzwischen auf ihrem Weg nach Großbritannien

2018 registrierte das belgische Ausländeramt DVZ insgesamt 12.848 Meldungen zu Transitmigranten, die irgendwo in unserem Land aufgegriffen wurden. 2022 wurden nur noch 944 solcher Fälle gemeldet.

Nach Ansicht von Belgiens Justizminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) ist dies darauf zurückzuführen, dass unser Land strenger gegen Transitmigranten bzw. gegen Schlepper und Menschenschmuggler vorgeht: „Wir haben zum Beispiel ein TransIT-Team zusammengestellt, das systematisch die Mobilfunkgeräte von Opfern oder von Verdächtigen in Sachen Menschenschmuggel auslesen. Das sorgt dafür, dass wir deren Netzwerke ausheben können.“

Doch nicht nur damit wird es Transitmigranten in Belgien erschwert, sich von hier aus in Richtung Großbritannien aufzumachen - zumeist per Boot über den Ärmelkanal. Die Zahl der Polizeikontrollen und -aktionen wurde deutlich erhöht und inzwischen werden in Belgien erwischte Schleuser zu Haftstrafen verurteilt, die auch schon mal 12 Jahre Gefängnis bedeuten können und die entsprechenden Geldstrafen erreichen Höhen von fast 1 Mio. €.