Unterkunft für Asylsucher in Brüssel, die derzeit noch in Zelten schlafen müssen

Diese bezogen daraufhin Zelte an der Gemeindegrenze zwischen Brüssel Stadt und Molenbeek am Kanal. Das bedeutet, dass sich dort inzwischen rund 200 Personen in dem Zeltlager aufhalten, denen die staatlichen Behörden trotz gesetzlicher Verpflichtung keine Unterkunft bieten können.

Vereinzelt wurden inzwischen Asylsucher, deren Verfahren zu einer dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung oder zu einem Flüchtlingsstatus läuft, in Hotels untergebracht, was jedoch politisch umstritten ist und was mit dem Hotelsektor nicht abgesprochen war.

