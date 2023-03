Vereinigungen aus Gent bauen ein Notdorf für Erdbebenopfer im Süden der Türkei

Im Stadtmuseum STAM in Gent haben 17 Organisationen aus Gent und Umgebung eine Solidaritätsaktion auf den Weg gebracht, mit der den Opfern der Erdbeben in der Türkei geholfen werden soll. Ziel ist die Errichtung eines Containerdorfes in Kirikhan im Süden der Türkei. Diese Region ist von den ersten Erdbeben im Februar schwer getroffen worden. Tausende Menschen verloren ihr Leben oder wurden verletzt. Mit dem Notdorf „Klein Gent“ soll 300 Familien bzw. rund 1.000 Personen eine Unterkunft geboten werden.

Die Initiative kommt aus der türkischen Gemeinschaft von Gent und wird von der Vereinigung „Bürgerpflicht“ koordiniert. Große Unterstützung kommt aus dem sogenannten „Mittelfeld“, aus soziokulturellen oder sozialwirtschaftlichen Organisationen und auch aus dem Mittelstand.

„Alle beteiligten Organisationen starten Spendenaktionen, um genug Geld zusammenzubekommen, um einen Container zu kaufen“, so Leyla Yüksel von „Bürgerpflicht“. Eine solche Wohneinheit kostet rund 4.000 €, ist etwa 21 m² groß und besteht aus einem Sanitär- und einem Wohnbereich. Für den Entwurf und den Bau des Notdorfs ist die Genter Organisation „Helping Hands Belgium“ verantwortlich.