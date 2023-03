1 Jahr nach Kriegsbeginn: Flämische Regierung startet neue Initiative zur Nothilfe für die Ukraine

Die flämische Regierung hat eine neue Initiative zur Bereitstellung von Hilfsgütern für die Opfer des Krieges in der Ukraine gestartet. Unternehmen und lokale Behörden können im Rahmen dieser Aktion, die in Zusammenarbeit mit dem Flämischen Roten Kreuz, dem Verband der flämischen Städte und Gemeinden (VVSG) und Unternehmensverbänden aus acht Branchen organisiert wird, Hilfsgüter sammeln und spenden. Vor einem Jahr begann der Krieg, und der Bedarf der ukrainischen Bevölkerung an Gütern des täglichen Bedarfs ist nach wie vor groß.