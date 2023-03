Achtzig marokkanische Visa wegen des Verdachts auf Betrug bei Arbeitsgenehmigungen gesperrt

Die 800 Dossiers mit Anträgen auf kombinierte Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungen in Belgien für Engpassberufe, die wegen eines Betrugsverdachts erneut überprüft werden, betreffen auch marokkanische Visa, wie die Generaldirektion des Ausländeramtes gegenüber mehreren Medien bestätigte. Das belgische Konsulat in Istanbul hatte am Dienstag das Verfahren zur Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen für rund 100 Türken aufgrund von Betrugsmeldungen eingestellt. Es war die Rede von Mittelsmännern, die Menschen nach Flandern brachten, angeblich um dort Engpassberufe, für die es nicht genügend belgische Stellenbewerber gibt, auszuüben. Die Staatssekretärin für Asyl und Migration Nicole de Moor machte gegenüber VRT NWS deutlich, dass das belgische Konsulat in Marokko eine Prüfung eingeleitet habe.