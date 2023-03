Belgische Staatsanleihen-Emission bringt am ersten Tag fast 27 Millionen Euro ein

Der jährliche Zinssatz für die 3-jährigen Anleihen beträgt 2,6 %. Wer in die 10-jährigen Anleihen investiert, kommt in den Genuss eines Zinssatzes von 3 %.

Am ersten Tag der Ausgabe wurden bereits 22,2 Millionen Euro in die 3-jährigen Anleihen und weitere 4,6 Millionen Euro in die Anleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren investiert.

Bei der letzten Ausgabe von belgischen Staatsanleihen wurden am ersten Tag der Emission 3,8 Millionen Euro eingenommen. Mit der Emission wurden insgesamt 48,6 Millionen Euro eingenommen, der höchste Betrag, der in den letzten zehn Jahren bei einer Anleiheemission erzielt wurde. Wer in die Anleihen investieren möchte, kann dies noch bis zum 3. März tun.