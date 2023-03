Ein nicht genannter Käufer eines Kriegstagebuchs sucht die Angehörigen des Autoren

Der heutige Besitzer des Kriegstagebuchs des Soldaten aus Heusden bei Destelbergen erwarb das Buch online über eine Auktionswebseite. Dieses Tagebuch ist über 80 Jahre alt. Offenbar hat es der Autos in den ersten Kriegsmonaten 1940 geschrieben. Der Käufer dieses Tagebuchs sucht jetzt die Familie oder die Nachkommen des Verfassers, denn er will ihnen einerseits dieses Buch überreichen und andererseits mehr über den Soldaten von damals erfahren.

Gegenüber dem VRT-Sender Radio 2 erzählte der Käufer vor einigen Tagen, dass der Soldat ein gewisser Odiel Vanryckeghem gewesen sein müsste: „Der Name steht in dem Tagebuch. Der Soldat erwähnt auch Heusden, also vermute ich, dass er von dort stammt.“ Über einen Aufruf via Facebook und über die „Familienkunde Flandern“ erhofft sich der heutige Besitzer des Tagebuchs mehr erfahren zu können.

(Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter, dass eine Seite zeigt, auf der die Ortschaften aufgelistet sind, in der der Soldat am Anfang des Zweiten Weltkriegs war)