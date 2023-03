Erdbebenkatastrophe in der Türkei: Belgisches B-FAST-Feldlazarett versorgte schon mehr als 1.000 Patienten

Das Feldlazarett wwurde Ende letzter Woche in Betrieb genommen und nahm am vergangenen Freitag (17. Februar) die ersten Patienten auf. Rund 80 belgische Mediziner, darunter auch Hebammen, sind in dem Feldkrankenhaus tätig, das sich neben dem allgemeinen Krankenhaus der Stadt befindet, das aufgrund der Schäden durch die Erdbeben nur teilweise funktionsfähig ist.

Das Feldlazarett wird noch mindestens zwei Wochen lang in Betrieb bleiben. Im Laufe des Wochenendes wird ein neues Kontingent von medizinischem Personal und Projektkoordinatoren in die Türkei abreisen, während das derzeit in Kirikhan befindliche Personal nach Belgien zurückkehren wird.

Das Feldkrankenhaus verfügt über mehrere Abteilungen, darunter die Notaufnahme, die Entbindungsstation und die Radiologie. Es verfügt über eine Station mit 20 Betten für Patienten, die diese benötigen, sowie über einen Operationssaal, ein Labor und einen Sterilisationsraum.