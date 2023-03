Europäische Kommission verbietet ihren Mitarbeitern die Nutzung von TikTok

TikTok ist derzeit auch Gegenstand einer Prüfung durch die Europäische Datenschutzbehörde. Es wird behauptet, dass TikTok illegal Daten von EU-Bürgern von Europa nach China übermittelt hat.

Anfang November räumte das chinesische Unternehmen, das hinter TikTok steht, ein, dass einige seiner in China ansässigen Mitarbeiter Zugang zu den Daten europäischer TikTok-Nutzer haben. In dem Bemühen, die Situation zu entschärfen, gab TikTok letzte Woche bekannt, dass die Daten von Europäern, die die App nutzen, in drei Datenzentren hier in Europa gespeichert werden können.