In der Hasselter Uni wird an die Antarktisforscher Alain de Gerlache und Tony Van Autenboer erinnert

„Where Wise Man Dare Not Tread“ ist eine permanente Ausstellung am im X-Lab am Campus Diepenbeek der Universität Hasselt. Diese Ausstellungswand ist den belgischen Antarktisreisenden Alain und Gaston de Gerlache gewidmet, aber auch dem früheren UHasselt-Professoren Tony Van Autenboer, der im September 2022 verstarb.

Für Prof. Dr. Jean Manca, der Initiator dieser Ausstellung, ist dies „eine Ode an die antarktische Vergangenheit Belgiens, an eine heldenhafte Zeit von Polforschung in eisiger Kälte mit Hundeschlitten und wochenlang keinem Kontakt über Funk zur Außenwelt.“

(Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter)