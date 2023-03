Nach einem Jahr Krieg in der Ukraine: Auch in Belgien wurde des traurigen Jahrestages gedacht

Nicht nur in der Ukraine, sondern an vielen Orten der Welt war es ein bedrückender Tag, an dem die Gedanken an die Opfer des Krieges gerichtet waren. So auch Millionen von Ukrainern, die gezwungen waren, aus ihrem Land zu fliehen. Aber auch viele andere Menschen wollten heute wieder ihre Solidarität mit dem ukrainischen Volk zeigen. Das war auch hier in Belgien der Fall, wie obiges Video zeigt

Am Sitz der Europäischen Kommission wurde die Hälfte der europäischen Flaggen durch ukrainische Flaggen ersetzt, um die Unterstützung Europas gerade heute am ersten Jahrestages des russischen Angriffs zu unterstreichen. Etwas weiter entfernt, im Jubel-Park, wurde aus demselben Grund eine riesige ukrainische Flagge unter dem Triumphbogen gehängt. Und im Zentrum Brüssels wurde heute Morgen ein großes Wandgemälde am St. Peters-Krankenhaus enthüllt. Es ist das Werk von zwei ukrainischen Künstlerinnen und einem Belgier. Es symbolisiert die Freundschaft zwischen den beiden Ländern.