Sculptura-Festival "A Journey to Discovery" im" Gare Maritime" in "Thurn & Taxis" in Brüssel

Und damit wiederum soll dieses Festival im Hinblick auf zukünftige Ausgaben eine internationale Ausstrahlung bekommen. Ziel ist auch, mit diesem Festival die gesamte sogenannte „Kanalzone“, ein ehemaliges Industrieviertel, aufzuwerten und hier Kunst im offenen Raum zeigen zu können. Das Brussels Sculpture Festival soll sich als für jeden zugängliche und inklusive Veranstaltung in Brüssel auf Dauer etablieren.

Die teilnehmenden Künstlerinnen, Künstler und Künstlergruppen: Atelier Van Lieshout (NL), Willem Boel (BE), Jean Boghossian (BE), Dries Boutsen (BE), Caroline Coolen (BE), Ivan Cremer (NL), Dirk De Keyzer (BE), Nick Ervinck (BE), Didier François (BE), Tom Frantzen (BE), Pal Horváth (HU), Athar Jaber (BE), Peter Jacquemyn (BE), Kateřina Komm (CZ), Arne Quinze (BE), Mark Swysen (BE), Gábor Miklós Szőke (HU), Koenraad Tinel (BE), Benedikt Tolar (CZ), Koen Vanmechelen (BE), Luk Van Soom (BE) und Eelke van Willegen (NL).

Info: Sculptura #1, noch bis zum 12. März 2023, im Gare Maritime (Thurn & Taxis), Picardstraat 7 - 11, 1000 Brüssel, www.sculpturafestival.be