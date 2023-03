Bahnstreik in Belgien am 10. März: "Die Regierung soll endlich proaktiv investieren"

Die gemeinsame Gewerkschaftsfront bei der belgischen Eisenbahngesellschaft NMBS/SNCB kündigt einen allgemeinen Bahnstreik für den 10. März an. In den Tagen vorher soll es zudem eine „Aktionswoche“ bei den staatlichen Behörden in Belgien geben. Die Gewerkschaften protestieren damit gegen die Unterfinanzierung und den Personalmangel im öffentlichen Dienst. Es kann also sein, dass auch in anderen Bereichen gestreikt wird.

„Wir haben täglich mit Personalmangel zu kämpfen. Wir können so unseren Fahrgästen kleine gute Dienstleistung bieten,“ so Gunther Bauwens von der sozialistischen Eisenbahnergewerkschaft ACOD Spoor. Jeden Tag gebe es Verspätungen oder Probleme mit dem Komfort für die Reisenden: „Wir wollen dazu der Regierung ein deutliches Signal senden.“

"Dienstleistung, wie es sich gehört"

Die Gewerkschaften fordern von der Politik, dass diese endlich „proaktiv in die Bahn investiert.“ In letzter Zeit würden die Zuschüsse, die die Bahn in Belgien erhalte, lediglich eine „Kompensierung für Einsparungen in der Vergangenheit“ sein. Man müsse jetzt den Mut haben, in dem Maße in den Schienenverkehr zu investieren, damit diese die Dienstleistung bringen könne, „wie es sich gehört.“

„Die Regierung ist schon mit einer Pünktlichkeit von 91 % zufrieden. Wir finden, das ist zu wenig“, so der sozialistische Gewerkschaftler: „Wir bei der Bahn haben mehr Ambition, als die Politik.“ Der Streik beginnt am Donnerstag, den 9. März um 22 Uhr um am Freitag, 10. März um 22 Uhr zu enden.

Dem Streik der Bahn schließen sich auch die Gewerkschaften der regionalen flämischen Verkehrsgesellschaft De Lijn, der Brüsseler Nahverkehrsgesellschaft MIVB/STIB und der wallonischen Verkehrsgesellschaft TEC an.

Fahrgastverband kritisiert den Streik

Der Fahrgastverband ZugTramBus (TTB) zeigt zwar deutlich Verständnis für die Sorgen und Nöte der Bahn und unterstützt auch die Ambition der Eisenbahner, mehr und bessere Dienstleistung für die Fahrgäste erbringen zu wollen, und auch die Forderung nach mehr Investition von Seiten der Politik, doch einen Streik hält man hier für das falsche Druckmittel.

Allzu oft müssten die Pendler und die Fahrgäste unter Streiks leiden, so ZugTramBus und dies entwickele sich immer mehr zu einem weiteren störenden Faktor beim Versuch, mehr Menschen aus dem Auto in die öffentlichen Verkehrsmittel zu bekommen.