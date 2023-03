Belgien: Die Inflation sinkt, die Lebensmittelpreise steigen weiter

Die Verbraucher in Belgien fühlen die sinkende Inflation allerdings nicht unbedingt deutlich in ihrer Brieftasche, denn die Preise für Lebensmittel steigen weiter, bzw. auch die Inflation in diesem Bereich und zwar um 16,12 %. Im Februar sind vor allem Ölprodukte (z.B. Salat- oder Olivenöl), Fisch, Geflügel, Brot und Getreide sowie Fleisch weiter teurer geworden.

Dies ist die Folge der allgemeinen und jedes Jahr durchgeführten Preisanhebungen im Einzelhandel, z.B. in den Warenhäusern. Doch auch die Lebensmittelindustrie hob ihre Preise weiter an, was wiederum eine Folge von höheren Unkosten für Rohstoffe, Energie und Löhne ist.