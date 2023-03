Das erste B-Fast-Team ist im Erdbebengebiet in der Türkei abgelöst worden

Die 76 Rettungskräfte des ersten B-Fast-Teams aus Belgien sind nach zwei Wochen Einsatz im Erdbebengebiet in der Türkei nach Belgien zurückgekehrt. Wir vorgesehen wurden die Helfer nach 14 Tagen Einsatz abgelöst. Das Team wurde am Sonntag von Bundesgesundheitsminister Frank Vandenbroucke (Vooruit) am Brüsseler Militärflughafen von Melsbroek empfangen.