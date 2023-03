Mahnwachen für Olivier Vandecasteele in Brüssel, Löwen, Gent, Namür und Tournai - Gespräch zwischen den Außenministern

In den belgischen Städten Brüssel, Löwen, Gent, Namür und Tournai sind am Sonntag Mahnwachen für den seit über einem Jahr im Iran in Haft befindlichen früheren NGO-Mitarbeiter Olivier Vandecasteele abgehalten worden. Familie, Freunde und Sympathisanten kamen dabei zusammen, um für dessen Freilassung zu demonstrieren. „Wir wollen Druck auf die Politik ausüben“, so seine Schwester Nathalie Vandecasteele: „Er muss so schnell wie möglich freikommen, denn er hat gesundheitliche Probleme und sitzt in Isolationshaft.“ Am Rande der Sitzung des UN-Rates für Menschenrechte in Genf hat die belgische Außenministerin am Montag ihren iranischen Amtskollegen getroffen. Möglicherweise ging es bei den Gesprächen um den Fall Vandecasteele.