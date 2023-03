Stickstoff-Problematik in Flandern: Bis Freitag muss ein Kompromiss gefunden sein - Mit einer Wechselmehrheit?

In wie fern die Unterstützung dazu von Seiten der Opposition im flämischen Landesparlament notwendig ist, stehe noch auf keiner Tagesordnung, so VRT-Politikredakteur Bart Verhulst dazu in den TV-Mittagsnachrichten: „Die Diskussion über Stickstoff spielt sich momentan nur innerhalb der Regierung ab. Und da sind die Sozialisten von Vooruit nicht bei. Wenn die Verhandlungen aber missglücken, könnte Umweltministerin Demir das Dossier auch dem Parlament vorlegen. Sie hat dem Vernehmen nach bereits damit gedroht. Wenn es dazu zu einer Abstimmung kommt, wobei Vooruit aus der Opposition heraus die Regierungsparteien N-VA und Open VLD gegen deren Koalitionspartner CD&V unterstützt, ist es nur eine Frage der Zeit, ob das zur Lösung beiträgt oder ob das eine Mehrheit zustande bringt. Eine solche Abstimmung könnte eine vollständige Blockierung auslösen und sogar die Regierung zu Fall bringen. Die Frage ist, ob es die N-VA soweit kommen lassen will, denn sie führt diese Regierung an.“