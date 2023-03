40 % Zuwachs in einem Jahr: Car Sharing liegt in Flandern weiter voll im Trend

Ende 2022 wurden in ganz Belgien rund 120.000 aktive „Autoteiler“ registriert. Das sind etwa 40 % mehr Car Sharing-Nutzer als im Jahr davor. Für die Nutzung eines solchen Autos zahlt man entweder eine Gebühr pro Fahrt oder man nutzt die Fahrzeuge per Abonnement. Im vergangenen Jahr stieg die Flotte der Car Sharing-Autos in Belgien um weitere 671 Fahrzeuge auf jetzt 5.316 Autos. Inzwischen sind viele dieser Fahrzeuge auch schon E-Autos.

Autoteilen ist besonders im belgischen Bundesland Flandern beliebt, so Jeffrey Matthys, der Direktor von autodelen.be, dem Dachverband für geteilte Mobilität in Belgien: „Etwa die Hälfte der Nutzer sind Flamen. Vier von 10 Autoteilern sind Brüsseler, doch die Wallonie hinkt mit einem Anteil von 3 % noch hinterher.“

Vor allem das sogenannte „Free Floating Car Sharing“ gewinne an Popularität, so Matthys gegenüber VRT NWS: „Das sind Anbieter, die ohne Abonnement und ohne feste Stellplätze arbeiten. Man sucht über eine App, wo ein Auto steht und kann dieses sofort nutzen. Man kann das Auto nach einer Fahrt an gleich welcher Stelle in einer Stadt wieder stehenlassen.“