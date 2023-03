Mietbarometer: Starker Anstieg der Mieten in Flandern und Brüssel

Wer in Flandern ein Haus oder eine Wohnung mieten will, der muss dafür eine monatliche Miete von durchschnittlich 815 € bezahlen. Das ist ein Anstieg um 4,7 % gegenüber 2021, wie aus dem aktuellen Mietbarometer des flämischen Maklerverbandes CIB Flandern ersichtlich ist. In der Brüsseler Hauptstadtregion ist das nicht anders.