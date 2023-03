Neues Ausbildungszentrum für Lokomotivführer in Antwerpen eröffnet

Das Rail Competence Center von Railtraxx wurde im Ortsteil Eilandje am stadtnahen Hafen eröffnet und ist ein offiziell anerkanntes Ausbildungszentrum für Lokomotivführer.

Man habe dieses Zentrum nicht nur für das eigene Bahnunternehmen Railtraxx eröffnet, sondern auch die anderen Eisenbahnunternehmen seien willkommen, um hier ihr Personal ausbilden zu lassen, so Pieter Lhoyes von Railtraxx gegenüber dem VRT-Sender Radio 2/Antwerpen: „Im Laufe eines 12 Monate langen Trainings kann man hier lernen, wie man einen Zug sicher auf dem belgischen Schienennetz fahren kann.“

Das Rail Competence Center bietet in den Büroräumen im Hangar 26 auf dem Eilandje in Antwerpen den theoretische Teil der Ausbildung an. Der praktische Teil erfolgt auf den Lokomotiven von Railtraxx selbst. „Wir arbeiten mit einem Partner zusammen, um auch an Simulatoren üben zu können. Unsere Klassen sind auf 12 Personen pro Kurs ausgerichtet“, so Lhoyes.

Vorbedingung für die Teilnahme an diesen Lokführerkursen sind ein Mittelschuldiplom, eine Berufsschulausbildung oder ein Oberstufennachweis bis zum 7. Jahr. Die erste Ausbildungsrunde beginnt in zwei Wochen.