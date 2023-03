Nordrhein-Westfalen soll Medikamente an Belgien liefern

„Von guten Beziehungen mit Belgien und den Niederlanden profitieren die Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen insgesamt. Daher müssen die Ziele einer umfassenden Gesundheitsvorsorge auch in die Benelux-Strategie aufgenommen werden“, sagte Pfeil.

Apotheker beklagen Lieferengpässe bei Medikamenten

In Belgien ist derzeit eine große Zahl von Arzneimitteln nicht verfügbar. Die FDP will das Thema im März im Landtagsausschuss für Europa und Internationales auf den Tisch bringen und bittet die Landesregierung um Auskünfte.

„Wir haben bereits gute Erfahrung in medizinischer Zusammenarbeit“, so Werner Pfeil. „Unser Bundesland liefert aktuell Medikamente in die Ukraine, schon in der Corona-Pandemie haben wir unser Partnerland Ghana mit medizinischer Schutzausrüstung unterstützt.“

Zugleich gebe es aber auch in NRW einen Mangel bei zahlreichen Präparaten, so RP Online weiter. So fehlten vielfach Fiebersäfte für Kinder, Antibiotika, Blutdruckmittel und Psychopharmaka. Unter anderem fahren Hersteller die Produktion von Mitteln zurück, deren Vermarktung weniger lukrativ ist.