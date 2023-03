105 Jahre alter Senior erhält einen Aufruf, sich in der Schule anzumelden

Alfons Pauwels und seine Familie fanden, dass diese Einladung lustig sei und hängten sie am Haus des Senioren auf. „Diese Einladung beruht auf einem Missverständnis“, erzählte Hanne Jacobs von der Grundschule „Herzenslust“ in Tessenderlo.

„Wir bekommen jedes Jahr von der Gemeinde die Namen und Adressen von den Kindern, die im September ins erste Schuljahr kommen. Und dieses Jahr betrifft das Kinder mit dem Geburtsjahr 2017. Doch da stand wohl auch jemand bei, der 1917 geboren ist. Beim Versenden der Einladungen sagte noch eine der Lehrpersonen, dass da ein Alfons bei sei und dass solche alten Namen wieder in Mode seien.“

Doch obschon Alfons etwas älter ist als gedacht, bleibt er weiterhin eingeladen, einmal diese Schule zu besuchen: „Wir möchten ihn gerne einladen, wenn wir haben hier inzwischen auch einen Neubau. Wenn er es nicht hierherschafft, dann besuchen wir ihn gerne bei ihm zuhause. Wir möchten ihm ein Sport-T-Shirt unserer Schule als Andenken an diese lustige Situation überreichen.“

Alfons Pauwels ist übrigens in Tessenderlo kein Unbekannter. Am 8. Mai 2017, an seinem 100. Geburtstag, spielte er noch auf seinem Horn die „Last Post“ am Denkmal der Gefallenen aus dem Ersten Weltkrieg (Foto oben). Damals sagte Alfons dazu: „Ich mache das, um meine gefallenen Kameraden zu ehren, die nicht so alt geworden sind, wie ich.“