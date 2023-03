Die belgische Regierung stößt einen Teil ihrer Anteile an BNP Paribas ab

Die belgische Bundesregierung will sich von einem Teil ihrer Anteile an der französischen Bank BNP Paribas trennen und bietet diesen zum Verkauf an. Dies meldeten die Wirtschaftszeitungen De Tijd und L’Echo sowie die Finanz-Presseagentur Bloomberg am Dienstag. Mit dem Erlös will die Regierung andere Beteiligungen finanzieren. Belgien hatte im Zuge der Finanzkrise im Jahr 2008 Teile der damaligen Fortis Bank an BNP Paribas verkauft und dabei Anteile dieser Bank übernommen.