Die Brüsseler Nahverkehrsgesellschaft MIVB erhöht die Frequenzen von wichtigen Bus- und Tramlinien

Die Brüsseler Nahverkehrsgesellschaft MIVB/STIB erhöht am Montag, 6. März, die Frequenzen von 5 Bus- und von 5 Tramlinien. Dabei wird das Angebot an Fahren sowohl in den Tagesrandlagen, als auch in den Urlaubs- und Ferienperioden sowie zu den Stoßzeiten angehoben. Ziel ist, den öffentlichen Nahverkehr in der Brüsseler Hauptstadt-Region attraktiver zu gestalten.