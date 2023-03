Die EU-Staatsanwaltschaft ermittelt in rund 1.100 Betrugsfällen - Darunter sind auch zahlreiche Fälle in Belgien

Da sich die europäischen Institutionen vornehmlich in Brüssel befinden und da Europa im Rahmen der Einfuhr von Gütern und Waren aus anderen Ländern eine zentrale Rolle spielt, sei es fast natürlich, dass in diesen beiden Bereichen sehr viel betrogen werde, so Van Den Berge weiter.

Allerdings sind bisher noch nicht viele Fälle effektiv vor Gericht gekommen: „Sie können sich vorstellen, dass grenzüberschreitende Ermittlungen mitunter sehr komplex sein können. Und wir sind erst seit etwa anderthalb Jahren operativ. Viele Dossiers befinden sich in einer beschleunigten Behandlung. Doch in der Tat hat es noch nicht viele Verurteilungen durch die Gerichte gegeben, nur einige Dutzend. Doch das wird sich in nächster Zukunft ändern, denn einige Fälle nähern sich ihrer Endphase.“