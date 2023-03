Internationaler Monat gegen Darmkrebs: Aktionsmonat zur Sensibilisierung auch in Belgien

An diesem Mittwoch (1. März) beginnt der internationale Monat gegen Darmkrebs. Dieser Aktionsmonat besteht bereits seit über 20 Jahren und thematisiert die Krankheit selbst aber auch die Möglichkeiten zur Früherkennung. Auch in Belgien finden in diesem Monat wieder zahlreiche Aktionen zur Aufklärung statt und es wird dazu aufgerufen, sich in dieser Hinsicht untersuchen zu lassen.