Steigende Weinproduktion: Belgiens Winzer hatten 2022 ein Rekordjahr

Ideale Wetterumstände und eine stetig wachsende Zahl an Winzern bzw. an Anbaufläche (rund 700 ha Land im Oktober 2022) sorgten dafür, dass das Jahr 2022 ein tolles Weinjahr in Belgien war.

Die belgischen Winzer produzieren in erster Linie weißen Schaumwein. Hier wurden 2022 rund 1,4 Millionen Liter ausgeliefert. Weißwein trug mit einer Menge von 1 Million Liter zum Erfolg bei und Rotwein mit knapp 371.000 Litern. Hier konnte gegenüber 2021 ein Zuwachs von 200 % erwirtschaftet werden.

Inzwischen steigt die Zahl der Winzer in Belgien. Letztes Jahr waren beim belgischen Wirtschaftsministerium offiziell 259 Winzer registriert. Dazu gehören sowohl Profis als auch Hobbywinzer. Die meisten Winzer sind in der flämischen Provinz Limburg zu finden. In dieser Provinz konnte die Produktion auf Jahresbasis verdoppelt werden.

Wirtschaftlich gesehen ist die Winzerei in Belgien aber eher ein schwieriges Unterfangen, denn es dauert lange, bis sich der Anbau lohnt und vorher muss viel investiert werden. Hinzu kommt noch, dass Wein aus Belgien im eigenen Land noch nicht wirklich angekommen ist.

Laut einer Analyse des hiesigen Winzerverbandes und der flämischen Landesagentur für Agrar- und Fischereimarketing (VLAM) von November 2022 trinken nur 3 % der Belgier regelmäßig Wein aus lokalem Anbau im Land selbst.