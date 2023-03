Der Brüsseler Terrorprozess geht nach einer ungeplanten Unterbrechung weiter

Vor einigen Tagen war Sébastien Courtoy, der Anwalt von Smail Farisi plötzlich und unerwartet an einem Herzinfarkt gestorben. Daraufhin hatte das Gericht die Wiederaufnahme des Prozesses nach den Krokusferien um einige Tage verschoben, damit sich Farisi einen neuen Anwalt suchen konnte.

Eigentlich sollten in dieser Woche die Anhörungen von Zeugen der Anschläge fortgesetzt werden, doch dies wurde auf die kommende Woche verschoben. Dann wird es auch die ersten Aussagen von Opfern geben.

Am Donnerstag wurden die Kommentare der verschiedenen Prozessparteien zu den Ergebnissen der Ermittlungen fortgeführt. Im Rahmen dessen appellierte Maryse Alié, die Anwältin der Zivilkläger, an die Angeklagten, doch bitte wieder in den Gerichtssaal zu kommen. Die drei Angeklagten Osama Krayem, Salah Abdeslam und Mohamed Abrini waren erneut nicht erschienen.

Anwältin Alié sagte in ihrer Stellungnahme: „Es wird für die Opfer extrem schwierig sein, um nächste Woche und in den Wochen danach durch die Türe in den Gerichtssaal zu kommen. Erst recht, wenn sie vor leeren Stühlen ihre Zeugenaussagen machen müssen. Ich hoffe, dass die Beschuldigten Menschlichkeit und Respekt zeigen.“

Guillaume Lys, der Anwalt des Opferkollektivs V-Europa, ergänzte dies und warnte in seinem Kommentar vor zwei möglichen Strategien der Angeklagten: Mutismus, also Stummheit. Das bedeutet, dass sie nichts sagen und sich weigern, Fragen zu beantworten, oder das Minimalisieren ihrer Rolle: „Möglicherweise wollen sie Nebel um die Taten aufziehen lassen, die deutlich sind.“