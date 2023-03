Die Westvleteren-Abtei sucht einen neuen Geschäftsführer - Dies wäre das erste Mal, dass ein Außenstehender involviert ist

Die Brüder der Sint-Sixtus-Abtei von Westvleteren werden auch nicht jünger und sie werden immer weniger. Bisher wurden die finanziellen Angelegenheiten der Abtei von Vater Abt und von den Brüdern selbst abgehandelt. Es arbeiten zwar ab und zu Laien mit in der Abtei, vor allem in der berühmten Brauerei mit ihrem weltberühmten Bier, doch ein Außenstehender, also kein Geistlicher aus dem eigenen Hause in der Geschäftsführung, ist denn doch ein besonderer Vorgang.

Die Laien, die bisher in der Brauerei mitgearbeitet haben, halfen dabei mit, den Erfolg des hier gebrauten Trappistenbieres auszubauen. Doch jetzt suchen die Pater aus der Not heraus zum ersten Mal tatsächlich einen externen Geschäftsführer oder Direktor. Nicht zuletzt, wie aus der Abtei verlautet, ist man auch hinter den Klostermauern darauf bedacht, einen Ausgleich zwischen dem spirituellen Leben und dem wirtschaftlichen Bereich zu finden.