Finanzminister Van Peteghem plant eine umfassende Steuerreform, die vor allem den Arbeitnehmern zugutekommen soll

„Mehr Netto für alle, die arbeiten“ lautet das Credo der belgischen Steuerreform. Finanzminister Van Peteghem will mit diesen Plänen auch dazu beitragen, dass sich wieder mehr Menschen einen Job suchen: „Hiermit wollen wir Leute, die Zweifel daran haben, ob sich Arbeit lohnt, davon überzeugen, den Schritt in Richtung Arbeitsmarkt zu setzen.“

Auf der einen Seite kämpfen viele Sektoren in Belgien mit Fachkräfte- und Personalmangel und auf der anderen Seite sind die Arbeitslosenzahlen und die der Sozialhilfebeziehenden weiterhin hoch: „Wir sehen, dass unser Arbeitsgrad nicht der ist, den wir wollen. Wir wollen auf 80 % kommen.“

Die erste Scheibe dieser Steuerreform soll am 1. Januar 2024 greifen und in den beiden Folgejahren kommen weitere Punkte schrittweise hinzu. Aber, dies sind die Pläne des Finanzministers. Diese sind noch nicht innerhalb der Koalition besprochen und müssen so oder so noch durch die parlamentarischen Instanzen gebracht werden.