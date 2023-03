Securail, der Sicherheitsdienst der belgischen Bahn, kontrolliert Fahrscheine schon in den Bahnhöfen

Leider führen Diskussionen zwischen den Zugschaffnern und Schwarzfahrern öfter zu Gewaltausbrüchen gegen das Bahnpersonal. In der Hälfte der entsprechenden Fälle gab es zuvor Probleme mit den Fahrscheinen.

Dies aber will die Bahn in Zukunft vermeiden und so kommt es ab jetzt möglicherweise schon auf den Bahnsteigen zu Fahrkartenkontrollen durch das Sicherheitspersonal der Bahn, Securail.

Auch in diesem Zusammenhang will die belgische Bahn die Zahl der Sicherheitsleute deutlich erhöhen, um damit die Sicherheit des Personals und der Fahrgäste sowohl in den Zügen, als auch in den Bahnhöfen zu gewähren. Bis zu 150 zusätzliche Securail-Mitarbeiter sollen angeworben und ausgebildet werden, u.a. auch mit De-Eskalations-Kursen und im Umgang mit Gewalt.