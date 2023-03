6 Monate nach seiner Einführung sorgt der Brüsseler "Good Move"-Plan für ein Viertel weniger Autoverkehr im "Fünfeck"

Es gibt aber noch Probleme

In einigen Bereichen ist es allerdings noch immer so, dass es etwas mehr Autoverkehr gibt, als früher und das betrifft zum Beispiel den Bereich an der Pacheco- und an der Berlaimontlaan sowie an der Zandstraat in der Nähe davon im Bereich Nordbahnhof und Botanischer Garten bzw. Finanzturm. Und in Anneessens zwischen Börse und Bahnhof Süd/Midi stauen sich regelmäßig die Autos in der Loof- und der Gierstraat. Letztendlich kann nach wie vor die Dansaertstraat (Foto unten) nicht mehr Autos vertragen, als derzeit und vor allem der aus dem „Fünfeck“ herausfahrende Verkehr sorgt in den Stoßzeiten für Frust, wie bei BRUZZ festgestellt wird.

Doch, so ergaben Befragungen der Redaktion, habe die Frequenz der Staus und Verkehrsprobleme auch hier etwas angenommen. „Die Dansaertstraat muss mittelfristig zur Fahrradstraße werden. Wir sind mit der Situation noch nicht zufrieden“, so Mobilitätsschöffe Dhondt. Er erinnert auch daran, dass die November-Zählung stattfand, während es im Stadtzentrum deutlich mehr Baustellen gab, als heute: „Es erschien seltsam, doch wir sahen Leute, die das ganze ‚Fünfeck‘ durchkreuzten, um diese Baustellen zu umfahren. Jetzt, wo an den Baustellen nur noch nachts gearbeitet wird, ist es auch in der Dansaertstraat viel ruhiger geworden.“

Noch, so der niederländischsprachige Brüsseler Grüne, sei die Arbeit in Sachen „Good Move“-Plan aber nicht zu Ende: „Wir suchen weiter nach Lösungen für Straßen, in denen es noch Probleme gibt.“