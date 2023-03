6-monatiges Baby stirbt an Verletzungen, die es sich bei seiner Tagesmutter zugezogen hatte

Ein 6 Monate altes Mädchen ist an den Folgen eines Schädelbruchs gestorben, den es sich in der Obhut einer Tagesmutter in Kessel-Lo in der Nähe von Leuven (dt: Löwen, Provinz Flämisch-Brabant, Foto) zugezogen hatte. Das Mädchen wurde sofort in ein Krankenhaus eingeliefert, wo es in einem künstlichen Koma gehalten wurde, aber inzwischen verstorben ist.