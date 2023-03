Bei Sotheby’s wird die Nobelpreismedaille von Maurice Maeterlinck versteigert - Wer war der einzige belgische Nobelpreisträger für Literatur?

Die Maurice Maeterlinck-Stiftung ist mit dieser Versteigerung nicht einverstanden. Hier heißt es, dass diese Medaille und diese Urkunde eigentlich zum Kulturerbe Belgiens gehören und dass diese Artefakte in eine öffentliche Kultureinrichtung gehören. In einer Reaktion auf diese Versteigerung teilt die Stiftung mit, dass „diese einmaligen Kulturerbe-Objekte durch den Verkauf an den Meistbietenden abgegeben werden. Wir wünschen, dass diese Stücke einen Platz in einer öffentlich zugänglichen Einrichtung bekommen, wie z.B. im Kabinett von Maurice Maeterlinck in Gent oder im Archives et Musée de la Littérature der Königlichen Bibliothek in Brüssel.“

Einer der Erben des Literaten lässt überdies wissen, „dass sich ein weiterer Erbe etwas Kleingeld mit diesem Verkauf verschaffen will. Wenn dieser wirklich das Andenken an Maurice Maeterlinck so hoch bewertet, würde es ihn ehren, wenn er diese Medaille dem Kabinett Maeterlinck der Stadt Gent stiften würde, die bisher mit einer Kopie des Dokumentes vorlieb nehmen muss.“

(Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter)