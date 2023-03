Belgien baut seine eigene Energieinsel vor der Nordseeküste: Die Bau- und Baggerunternehmen sind bereits bestimmt

Konkret wird diese künstliche und 6 Hektar große Insel, die über einen kleinen Hafen und einen Hubschrauber-Landeplatz verfügen wird, die verschiedenen Export-Unterseekabel der neuen Windkraftanlagen in der Prinzessin Elisabeth-Zone in der Nordsee mit ihren 3,5 Gigawatt (GW) Kapazität bündeln. Dadurch wird sie eine wichtige Schaltstelle zwischen den Partnerländern Belgien, Großbritannien und Dänemark im Rahmen der sogenannten Nautilus- und Triton-Link-Projekte.

Die Fundamente werden voraussichtlich ab Anfang 2024 gelegt, was rund 2,5 Jahre in Anspruch nehmen wird. Danach wird mit der Installation der Hochspannungs-Infrastruktur begonnen.

Zwei renommierte Unternehmen

Laut dem luxemburgischen Tageblatt sind die TM EDISON bildenden Unternehmen Jan De Nul und DEME zwei hochspezialisierte belgische Unternehmen mit eigenen Spezialschiffen und einer weltweiten Erfahrung in den Bereichen Baggerarbeiten, Landgewinnung, Küstenschutz und Tiefbau.

Jan De Nul, mit Sitz in Luxemburg, konzentriert sich auf 5 Kernaktivitäten: Maritime Dienstleistungen, Offshore-Dienstleistungen, Bauingenieurwesen, Umweltaktivitäten und Projektentwicklung. Die Gesellschaft führt komplexe Infrastrukturarbeiten durch, baut neue Häfen und schafft zusätzliches Land. In Dubai haben Luxemburger Schiffe der Unternehmensgruppe am Bau einer der Palmeninseln mitgewirkt.

DEME, an der Brüsseler Euronext-Börse notiert, ist auf Baggerarbeiten, Lösungen für die Offshore-Energieindustrie, maritime Infrastruktur und Umweltarbeiten spezialisiert. DEME hat ebenfalls einen Link mit Luxemburg, so das dortige Tageblatt. In Luxemburg registrierte Schiffe des Unternehmens sind u.a. beim Bau der Offshore-Windkraftanlagen vor der belgischen Nordseeküste eingesetzt worden.

Quellen: VRT, Belga, Tageblatt (Luxemburg)