Entführung in der Drogenszene? Antwerpener Mann seit über einer Woche vermisst

Der Mann hatte sich am vergangenen Mittwochabend auf dem Autobahnparkplatz Waarloos an der E19 in Richtung Antwerpen verabredet. Überwachungsaufnahmen (Foto) zeigen den Mann im Inneren des Ladens. Dort scheint er eine Weile zu warten, geht aber schließlich wieder nach draußen und wird um 20.49 Uhr auf dem Parkplatz von mehreren maskierten Verdächtigen in einen schwarzen Volkswagen Golf (Typ R32 ) gezerrt. Anschließend fuhren sie sofort in Richtung Antwerpen davon.