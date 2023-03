Immer mehr Belgier ziehen nach der Pensionierung in den sonnigen Süden

Zahlen des belgischen Rentenamtes zeigen, dass die Zahl der Belgier, die sich in Frankreich zur Ruhe setzen, in den letzten zehn Jahren um 67 % gestiegen ist. In der Beliebtheitsskala folgen auf Frankreich Spanien, die Niederlande, Deutschland und Luxemburg. Portugal liegt an sechster Stelle. Dort hat sich die Zahl der belgischen Ruheständler in den letzten zehn Jahren vervierfacht.

Auch die Zahl der Ruheständler in der Türkei und in Marokko - Länder mit großen Bevölkerungsgruppen in Belgien - ist stark angestiegen. Auch Thailand ist sehr beliebt.

Jeden Monat fließen 115.646.158,44 Euro an Renten ins Ausland, an Belgier und Ausländer, die hier gearbeitet haben. Die meisten der Länder, die in den Top 10 aufgeführt sind, haben auch günstige Steuerregelungen für ausländische Rentner, die sich dort niederlassen.

In Portugal zahlen ausländische Rentner in den ersten zehn Jahren nur 10 % Steuern auf ihre Renten. Vor 2020 lag der Steuersatz bei Null. In Israel gilt in den ersten zehn Jahren weiterhin ein Nullsatz.

Extrem reiche Rentner entscheiden sich oft für die Schweiz oder Italien, wo sie eine Pauschale und keinen Prozentsatz an Steuern zahlen. Frankreich ist kein Steuerparadies, aber die Steuern sind immer noch niedriger als in Belgien.