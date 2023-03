Kindertraktorenkorso fährt zur Schule, um gegen "zu strenge Stickstoffmaßnahmen" zu protestieren

Auf dem Ninoofsesteenweg in Pepingen machte sich am Freitagmorgen ein Zug von etwa 15 Kindern der örtlichen Landwirte auf den Weg zur Schule. Ihre Eltern fuhren mit ihren Traktoren nach Brüssel, um gegen die Pläne der flämischen Regierung zu demonstrieren, die Stickstoffemissionen unter anderem in der Landwirtschaft drastisch zu reduzieren. Auch die Kinder selbst wollten sich Gehör verschaffen. "Wir würden später auch gerne Landwirte werden, aber vielleicht ist das wegen all der strengen Vorschriften nicht mehr möglich", sagten sie.

Auch die Kinder von Evelyne Cromphout, die einen Milchviehbetrieb in Pepingen besitzt, machten mit. "Die Idee ist ganz spontan am Küchentisch entstanden. Auch die Kinder verfolgen das Geschehen, obwohl sie noch klein sind. Wir haben einige Kollegen angerufen, die in dieselbe Schule gehen? Alle waren sofort begeistert, mit dem Trettraktor mitzufahren", so Evelyne.