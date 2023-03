"People help the People" - Der Song für die große Benefiz-Radioshow für die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei

Unterstützt wird die Sendung „People help the People“ von dutzenden Künstlerinnen und Künstlern, die gemeinsam den Song „People help the People“ von Birdie zu diesem Zweck interpretieren.

Das sind Astrid Stockman, Axelle Red, Bart Peeters, Berre, CAMILLE, Clouseau (Koen und Kris Wauters), Dana Winner, Francisco Schuster, Geike Arnaert, Grace, Gustaph, ILA (Ilayda Cicek), Isabelle A, Johannes Genard, Lady Linn, Laura Tesoro, Maksim, Margriet Hermans und Celien, Metejoor, Natalia, Niels Destadsbader, Novastar (Joost Zweegers), Olivia Trappeniers, Paul Michiels, Peter Van Laet, Pommelien Thijs, Selah Sue und The Starlings (Tom Dice und Kato). Auch die Band besteht aus Topnamen: Flip Kowlier (Bass), Isolde Lasoen (Drums), Jef Neve (Piano), Jeff Assy (Cello), Joost Zweegers (akustische Gitarre) und Milo Meskens (E-Gitarre). Nina Babet dirigerte und Jeroen Swinnen übernahm die Produktion.

Dieser Song ist in den vergangenen Tagen in einem Studio bei der VRT aufgenommen worden und ist an diesem Freitagmorgen, 3. März, um 7 Uhr 45 in den beteiligten Radiosendern (Radio 1, Radio 2, Radio 2 BeneBene, Klara, Studio Brussel, MNM, Qmusic, Joe, Willy, Nostalgie, Nostalgie+, NRJ, RTBF und RTL) in Premiere gegangen.

Seit Mitte Februar ist das von früheren Aktionen her bekannte Spendenkonto von 12-12 geöffnet: BE19 0000 0000 1212. Weitere Informationen sind auch auf www.1212.be zu finden. Für diese Aktion werben Sport in den der Aktion angeschlossenen Medien, sowohl im TV, als auch in den Radiosendern und in den Zeitungen und Magazinen.

Zum Konsortium 12-12 gehören insgesamt 7 humanitäre Organisationen: Caritas International, Handicap International, Oxfam Solidarität, das Rote Kreuz, Plan International Belgien und UNICEF Belgien. Die Mittel für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien werden nach einen jährlich angepassten Verteilschlüssel unter den Konsortiums-Mitgliedern verteilt.