Polizeigewerkschaften organisieren Protestaktion vor dem Eurostar-Terminal am Südbahnhof

Die sozialistische Gewerkschaft des öffentlichen Sektors ACOD erklärt, dass seit der Streikankündigung der Gewerkschaften weder Innenministerin Annelies Verlinden (flämische Christdemokratin) noch Justizminister Vincent Van Quickenborne (flämischer Liberaler) Zugeständnisse hinsichtlich ihrer Forderungen gemacht haben.

Weitere Aktionen werden in den kommenden Tagen folgen. Am Montagmorgen werden sich Mitglieder der Polizeigewerkschaften vor dem Atomkraftwerk Tihange in der Provinz Lüttich demonstrieren, und am Donnerstag, den 9. März, wird es eine Arbeitsniederlegung am Flughafen Charleroi in der Provinz Hennegau geben. Zollbeamte könnten sich am kommenden Donnerstag an der Aktion auf dem Flughafen, der auch als Brüssel-Süd bezeichnet wird, beteiligen. Die Gewerkschaften warnen, dass die Passagiere mit langen Schlangen an den Sicherheits- und Ausweiskontrollen rechnen müssen.