12-12: Aktionstag der Radiosender in Belgien für die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei

So gut wie alle Radiosender in Belgien sammeln an diesem Montag, den 6. Januar, mit einer Nonstop-Sendung Geld für die Hilfe für die Opfer der schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien vor einem Monat. Seit 9 Uhr am Morgen bis um 19 Uhr am Abend können die Hörerinnen und Hörer Musikstücke gegen Spenden wünschen. Das geht einfach mit einer SMS zur Nummer 1212. Jede SMS kostet 1 € und diese Summe geht integral zu den 7 Hilfsorganisationen, die im Konsortium 12-12 zusammengefasst sind und deren Hilfe über diese Aktion mit finanziert wird.