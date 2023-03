Belgiens Premier fordert von den Großbanken mehr Geldautomaten im Land

Premierminister Alexander De Croo (Open VLD) und seine Regierung haben den in Belgien aktiven Großbanken ein Ultimatum gestellt. Diese sollen sich bis Ende des laufenden Monats März dazu selbst verpflichten, mehr Geldautomaten im Land aufzustellen. Andernfalls will die Regierung die Banken per Gesetz dazu verpflichten, den Bürgern mehr Möglichkeiten zu bieten, Bargeld abzuheben.