Brüsseler Terrorprozess: Die Zeugenaussagen der Opfer der Anschläge beginnen

Beim Prozess zu den Terroranschlägen auf Brüssel vom 22. März 2016 beginnen an diesem Montag (6. März) die Zeugenaussagen der Opfer der Attentate. In einer ersten Phase kommen die Überlebenden des Anschlags auf den Brussels Airport in Zaventem zu Wort. Ab der kommenden Woche sind die Anschlagsopfer aus der Metrostation Maalbeek an der Reihe.